Un informe identifica más de 16.800 insultos de Milei en X desde que asumió la Presidencia

3 minutos

Buenos Aires, 8 ene (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, publicó más de 16.800 mensajes con insultos en la red social X desde su llegada al cargo en diciembre de 2023, según un informe del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) difundido este jueves.

Según el estudio, titulado ‘El insulto como estrategia’ y que analizó más de 113.000 publicaciones de Milei en X entre su asunción el 10 de diciembre de 2023 y el pasado 15 de septiembre, una de cada siete publicaciones del mandatario contiene expresiones insultantes, despectivas o estigmatizantes dirigidas a personas, empresas y entidades, entre ellas al menos 62 periodistas y 14 medios de comunicación.

El trabajo, que enfatizó que Milei publica en promedio 60 mensajes diarios con insultos, fue realizado por el Data Journalism Visualization Bootcamp (DJV) de Fopea y destacó que el presidente utiliza el insulto como parte central de su estrategia de comunicación en X desde que asumió el puesto.

«La llegada de Javier Milei a la arena pública, primero como panelista televisivo y líder de opinión, luego como diputado nacional y finalmente como presidente, marcó el inicio de una forma de comunicación plagada de insultos hacia quien piensa diferente», subrayó Fopea

El análisis identificó cinco grandes categorías de insultos: despectivos, estigmatizantes, de animalización, repulsivos y sexualizados. El insulto más utilizado fue «kuka», una forma despectiva de referirse a los kirchneristas comparándolos con cucarachas, que utilizó en 2.286 menciones.

«Cuando el insulto se vuelve estrategia y el algoritmo lo premia, el debate público se degrada, crece la autocensura y se apagan voces», añadió Fopea, que identificó que el 70 % de los tuits dirigidos a actores del campo mediático contenían términos despectivos o estigmatizantes.

«La figura presidencial, por su peso en sí misma, facilita la amplificación del mensaje. Cada mensaje activa un enjambre de cuentas que repiten, insultan y logran una escalada de difusión”, agregó el informe, que advirtió que esto tuvo consecuencias en el ejercicio del periodismo: «Como consecuencia, la autocensura ganó terreno: en algunos casos se volvió un mecanismo de defensa».

Para la elaboración del proyecto, un equipo interdisciplinario analizó tanto las publicaciones originales como los reposteos del presidente y puso a disposición del público un buscador de insultos y las bases de datos utilizadas.

El informe detectó un patrón temporal en el uso de insultos: «Los picos de insultos coincidieron con anuncios económicos clave, mostrando cómo el conflicto y la agresión funcionan como herramientas de viralización». EFE

lgu/pd/rcf