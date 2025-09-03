The Swiss voice in the world since 1935

Un juez de EEUU absuelve a Cardi B de una demanda de agresión contra una ex guardaespaldas

Los Ángeles (EE.UU.), 2 sep (EFE).- Un juez de California desestimó este martes una demanda civil de agresión contra Cardi B presentada por una ex guardia de seguridad, quien exigía una indemnización de 24 millones de dólares por un altercado en 2018 con la rapera que supuestamente le dejó heridas físicas y secuelas psicológicas.

El fallo determinó que la demandante, Emani Ellis, no demostró elementos de agresión, negligencia o angustia emocional suficientes como para culpar a Cardi B de un delito de agresión y absolvió a la rapera estadounidense de cualquier responsabilidad civil por este caso.

La ex guardia de seguridad denunció a Cardi B después de que la rapera presuntamente le arañara la cara y le escupiese durante una discusión mientras se dirigía a un consultorio médico en la ciudad de Beverly Hills (California) en 2018.

Ellis, quien trabajaba en el centro médico donde ocurrieron los hechos, afirmó en la denuncia que las uñas largas de la rapera le provocaron cortes en la cara que requirieron cirugía plástica.

La artista, que estaba embarazada en ese momento y se dirigía a su obstetra, negó las acusaciones, mientras que la demandante solicitaba una indemnización punitiva, además de un pago de 24 millones de dólares por los daños tanto físicos como psicológicos causados.

Tras conocerse el veredicto, la rapera agradeció a sus abogados y se lamentó de haber perdido el primer día de clases de sus hijos debido a este juicio, fruto de una demanda que tildó de «frívola».

«No estoy bromeando, aunque esté en mi lecho de muerte, juro por Dios que lo diré en mi lecho de muerte: no toqué a esa mujer. No toqué a esa niña. No le puse las manos encima», dijo Cardi B a la prensa a la salida de los juzgados de Los Ángeles. EFE

mvg/dte/rrt

