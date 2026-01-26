Un juez extiende la detención del principal sospechoso de los mortíferos incendios forestales en Chile

Un juez amplió este viernes hasta el lunes la detención del principal sospechoso de causar los incendios del sur de Chile, a la espera de que la fiscalía le impute cargos tras la muerte de una veintena de personas por las llamas.

El hombre de 39 años habría provocado el incendio más voraz que se inició el sábado y arrasó con la localidad Lirquén, y se extendió también a Penco y Tomé, todas en la región de Biobío, de acuerdo con la fiscalía.

Según el defensor público Osvaldo Pizarro, el fuego se originó cuando su defendido manipulaba la cocina de leña de la cabaña que cuidaba hacía dos semanas.

«Podría considerarse como una conducta poco cuidadosa de un trabajador», afirmó a la prensa Pizarro a la salida de la audiencia.

La fiscalía sostiene que las llamas se iniciaron en la vivienda del detenido, y con base en informes técnicos debe decidir si lo acusa de un delito intencional.

En el incendio murieron 20 de las 21 víctimas del fuego, en la región de Biobío, 500 km al sur de Santiago. La otra persona falleció en la zona próxima de Ñuble.

Este viernes, el juez Juan Pinochet acogió un pedido del fiscal para extender hasta el lunes el plazo de detención del sospechoso, con el fin de recabar más antecedentes antes de formalizar la acusación, según la resolución de la audiencia pública que se realizó en Concepción, capital de Biobío.

En un vídeo de la policía enviado a los medios se ve cuando es capturado sin oponer resistencia mientras camina con su esposa por una zona rural de Biobío.

Con este sospechoso son 14 los detenidos por las quemas contra las que luchan los bomberos desde el fin de semana en Biobío, Ñuble y la Araucanía, informó el gobierno.

Los bomberos combaten este viernes 14 focos activos, según el más reciente reporte del organismo estatal de atención de desastres (Senapred).

Los incendios han consumido más de 42.000 hectáreas de bosque y terrenos. Unas 2.000 viviendas han resultado afectadas y suman más de 20.000 los damnificados.

En febrero de 2024, varios focos de incendios estallaron en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, a 110 km de Santiago, con un saldo de 138 muertos.

