The Swiss voice in the world since 1935

Un juez federal dicta que el despliegue de las tropas en Los Ángeles violó la ley federal

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 02 sep (EFE).- Un juez federal de Estados Unidos dictó este martes que el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, ordenado por el presidente, Donald Trump, constituye una violación de la ley federal.

El magistrado Charles Breyer, de la corte federal para el distrito norte de California en San Francisco, falló a favor de las autoridades estatales al considerar que la decisión del mandatario viola el Posse Comitatus Act.

Esta norma federal prohíbe el uso del Ejército y la Fuerza Aérea para labores de aplicación de la ley a nivel nacional, salvo en los casos expresamente autorizados por la Constitución o por una ley del Congreso.

«El juicio demostró que los Demandados utilizaron sistemáticamente soldados armados (cuya identidad a menudo era ocultada por armaduras de protección) y vehículos militares para establecer perímetros de protección y bloqueos de tráfico, ejercer control de multitudes y, en general, demostrar una presencia militar en los alrededores de Los Ángeles. En resumen, los Demandados violaron la Ley Posse Comitatus», aseguró el magistrado. EFE

ecs/jmr

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR