Un juez federal ordena liberar a cientos de arrestados en redadas migratorias en Chicago

Miami (EE.UU.), 12 nov (EFE).- Un juez federal estadounidense ordenó este miércoles la libertad bajo fianza de cientos de inmigrantes arrestados por agentes federales en las redadas migratorias que han sacudido el área de Chicago (Illinois) en la ‘Operación Midway Blitz’ lanzada por la Administración Trump.

El juez de distrito Jeffrey Cummings aceptó una petición de los abogados del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, según la cual los arrestos se produjeron en violación de un acuerdo judicial vigente en Illinois y cinco estados vecinos.

La personas que pueden acceder a la liberación deberán obtener la fianza antes del mediodía del 21 de noviembre. El número exacto de personas liberadas dependerá de cuántas no hayan abandonado el país voluntariamente o hayan sido deportadas. EFE

