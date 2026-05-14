Un jurado en Nueva York declaró culpable a hombre de operar comisaría para Gobierno chino

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Nueva York, 14 may (EFE).- Un jurado de Nueva York declaró culpable a un hombre de actuar como agente ilegal de China, operar una comisaría de Policía para ese gobierno en el barrio chino del Bajo Manhattan y destruir pruebas relacionadas con la acusación.

Lu Jianwang, de 64 años y ciudadano de Estados Unidos, fue declarado culpable tras un juicio de una semana en la corte federal para el Distrito Este de Nueva York y enfrenta una condena de hasta 30 años de prisión, de acuerdo con un comunicado del Departamento estadounidense de Justicia.

Lu Jianwang continuará en libertad bajo fianza hasta que sea sentenciado, pero la fecha aún no se conoce. Su abogado, John Carman, adelantó que apelarán.

El otro acusado en este caso, Chen Jinping, se declaró culpable en diciembre de 2024 de conspirar para actuar como agente de China y está a la espera de sentencia.

«Una comisaría de Policía que operaba en la ciudad de Nueva York bajo las órdenes del Gobierno chino ha sido desenmascarada, su siniestro propósito desarticulado y su fundador responsabilizado por desobedecer flagrantemente la ley y la soberanía de nuestro país», indicó el fiscal federal Joseph Nocella en el comunicado.

En abril de 2023 Lu y Chen fueron acusados de trabajar bajo órdenes de la Policía Nacional China para hacer seguimiento y acosar a residentes de ese país críticos con Pekín desde la comisaría, que operaban desde enero de 2022.

«Que el veredicto sirva de advertencia a otros agentes extranjeros: el FBI mantiene su firme determinación de revelar y desarticular las operaciones clandestinas de naciones adversarias», indicó el subdirector a cargo del FBI en esta ciudad, James C. Barnacle.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Lu, también conocido como Harry Lu, recibió la orden de su contacto de recopilar información en nombre del Gobierno chino, como localizar a un defensor de la democracia que había huido de China y se había mudado a Estados Unidos. EFE

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