Un militar norcoreano deserta al Sur en infrecuente cruce de la zona desmilitarizada

2 minutos

Seúl, 20 oct (EFE).- Un soldado norcoreano desertó a Corea del Sur por tierra a través de la Zona Desmilitarizada (DMZ) que divide a las dos Coreas, en el primer escape en más de un año por la franja que se encuentra fortificada con minas, alambradas y tropas.

«Nuestro Ejército aseguró (el domingo) la custodia de un soldado norcoreano que cruzó la Línea de Demarcación Militar (LDM) en el frente central», señaló el Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano en un comunicado publicado la pasada noche.

Agregó que están investigando los detalles de su cruce, mientras confirmó que el soldado expresó su deseo de desertar.

La previa deserción militar registrada fue la de un sargento segundo en agosto del año pasado. Asimismo, se trata de la tercera deserción desde que el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, asumió el cargo en junio; las dos anteriores, ocurridas en julio, fueron protagonizadas por civiles.

Este tipo de deserciones a pie a través de la DMZ, una franja de 248 kilómetros de longitud fuertemente vigilada, son poco comunes. De las 236 personas que desertaron de Corea del Norte el año pasado, solo tres cruzaron directamente la frontera intercoreana, según datos del Gobierno surcoreano, mientras que la mayoría deserta a través de China.

En 2017, un soldado norcoreano protagonizó una temeraria fuga al correr bajo fuego del Ejército del Norte hasta territorio surcoreano, donde fue rescatado con vida.

Ambas Coreas siguen técnicamente en guerra, ya que el conflicto concluyó con la firma de un armisticio y no de un tratado de paz. Los canales de comunicación intercoreana permanecen cortados desde 2022, mientras Pionyang ha rechazado reiteradamente los recientes llamamientos de Seúl para reabrir el diálogo. EFE

