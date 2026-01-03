Un millar de personas protestan en París contra la intervención de EE.UU. en Venezuela

París, 3 ene (EFE).- Al menos un millar de personas convocadas por partidos y organizaciones de izquierda y de extrema izquierda se concentraron este sábado en París para protestar contra la intervención estadounidense en Venezuela y criticar la posición adoptada por el presidente francés, Emmanuel Macron, ante la actitud de Donald Trump.

«Abajo la guerra, abajo el imperio», clamó al final de su discurso el líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, conocido por su proximidad con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Mélenchon, que descalificó la operación ordenada por Donald Trump que llevó a la captura de Maduro y de su esposa, quienes van camino de Estados Unidos, se quejó de que junto a Venezuela, Washington amenaza a México, a Colombia y a Brasil.

Afirmó que en la gestión de los asuntos internacionales «no puede haber más que un solo derecho, una sola regla, no puede haber dos varas de medir según la conveniencia» y que «las fronteras deben ser inviolables».

Entre los manifestantes había algunas banderas venezolanas e incluso colombianas, pero sobre todo de los partidos y organizaciones convocantes, como LFI, el Partido Comunista Francés (PCF), los Ecologistas o el Partido de los Trabajadores.

«¡Fuera los yankis de América Latina!» y «el pueblo, unido, jamás será vencido» fueron algunos de los gritos que se escucharon en español, y otros como «¡Resistencia!» y «¡Liberad a Maduro» en francés.

Los grandes partidos de la oposición en Francia, en particular los de izquierda, pero también la extrema derecha, criticaron los ataques estadounidenses en territorio venezolano y la captura del presidente, Nicolás Maduro. EFE

