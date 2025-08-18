Un muerto en Gaza al caerle ayuda lanzada desde el aire y cuatro más buscando comida

3 minutos

(Actualiza con información de las autoridades israelíes sobre los lanzamientos aéreos de las últimas horas)

Gaza, 18 ago (EFE).- Una persona murió este lunes al caerle encima un paquete de ayuda humanitaria lanzado desde un avión y otras cuatro fallecieron al ir a buscar comida en el sur de Gaza, informaron a EFE fuentes del hospital Nasser.

El centro hospitalario, ubicado en sur, reportó la muerte de un hombre llamado Saber Mohammed al Zamli al caerle la ayuda lanzada desde el aire, un método que usan varios países para intentar paliar la falta de comida en Gaza.

Las organizaciones humanitarias y las autoridades gazatíes denuncian esas operaciones aéreas por la escasez de ayuda que suponen (en comparación con los camiones que pueden entrar por tierra) y el peligro en el que ponen a la población.

Según informó este lunes en un comunicado el COGAT, el organismo militar israelí encargado de gestionar la entrada de ayuda en Gaza, en las últimas horas nueve países lanzaron desde el aire 180 paquetes de ayuda humanitaria con alimentos.

Se trata de Francia, Alemania, Bélgica, Jordania, Italia, Países Bajos, Emiratos, Singapur e Indonesia.

Ayer domingo, otros nueve países lanzaron 161 paquetes de comida sobre el enclave palestino, indicó el mismo organismo, que no detalla cuántas toneladas de ayuda suponen esos paquetes.

Además de este hombre fallecido, el hospital Nasser registró este lunes otros tres hombres muertos -sin concretar las causas- mientras intentaban coger ayuda de camiones que circulaban por la zona del eje de Morag (sur) y un cuarto cuando intentaba recoger comida de un punto de reparto de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés).

Ante la presión internacional por el repunte de muertes por desnutrición en Gaza, Israel anunció a finales de julio «pausas humanitarias» en algunas rutas para permitir la entrada de camiones de ayuda.

Sin embargo, las autoridades locales denuncian que gran parte de la carga es descargada por la población y saqueada por bandas armadas antes de que pueda ser distribuida.

Según la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, replicada por la ONU, «en Gaza se han alcanzado dos de los tres umbrales de hambruna: la caída en picado del consumo de alimentos y la malnutrición aguda».

De acuerdo a los datos ofrecidos por las autoridades israelíes, en junio entraban entre 50 y 100 camiones diarios en el enclave palestino, pero desde las pausas humanitarias comenzaron a entrar 200 al día y ahora las cifras están en unos 300 diarios.

Las organizaciones humanitarias consideran que se requieren un mínimo de 500 para cubrir las necesidades de la población.

Casi 62.000 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, según los datos ofrecidos por las autoridades gazatíes, en una situación denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, una calificación que también han usado organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos. EFE

