The Swiss voice in the world since 1935

Un muerto por un ataque ruso con drones en la región ucraniana de Jarkov y otro en Jerson

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 22 ago (EFE).- Un ataque ruso con drones en la localidad de Kurjane, situada en la región ucraniana de Jarkov, causó la muerte de una persona y tres heridos, informó la fiscalía de la zona.

Otra persona también murió en otro ataque perpetrado en la región de Jerson.

El ataque en Jarkov, según la misma fuente, se produjo hacia las cuatro de la madrugada de este viernes y afectó a una zona residencial.

Un hombre de 59 años murió en el ataque y tres mujeres de 53, 60 y 62 años sufrieron heridas y un shock psicológico.

La fiscalía ha abierto una investigación preliminar para determinar si el ataque se puede tipificar como un crimen de guerra con el resultado de una persona muerta.

Las autoridades judiciales ucranianas están haciendo esfuerzos por documentar los crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas rusas.

En Jerson una persona murió y otras 17 resultaron heridas como consecuencia de ataques masivos rusos en varias localidades durante el día anterior, según un reporte de la administración militar de la zona.

Las Fuerzas Armadas ucranianas reportaron 157 combates en la línea del frente durante las últimas 24 horas. EFE

rz/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR