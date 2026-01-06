Un muerto y 3 heridos en atropello de autobús en Jerusalén durante protesta ultraortodoxa

Jerusalén, 6 ene (EFE).- Un joven de 18 años murió y otras tres personas resultaron heridas después de que un autobús atropellara a manifestantes judíos ultraortodoxos durante una protesta masiva en Jerusalén, informó este martes Magen David Adom (MDA, la Estrella de David Roja) en Israel.

El conductor fue arrestado y declaró a la Policía que intentaba abandonar la zona abarrotada de manifestantes que le bloqueaban el paso, informaron medios locales, que señalan que el caso está bajo investigación.

Dos de los tres heridos tienen 14 y 17 años, de acuerdo con el MDA.

​»Recibimos un informe de varios peatones atropellados por un autobús durante una protesta. Al llegar al lugar, presenciamos una escena espantosa: había mucha conmoción y un joven de unos 18 años quedó atrapado debajo del autobús. Le realizamos exámenes médicos y lo vimos sin pulso, sin respiración», dijo el técnico de emergencias Eli Eisenbach, de MDA, en un comunicado.

La Policía israelí estaba trabajando para dispersar disturbios de la comunidad ultraortodoxa en Jerusalén durante esta protesta, que algunos medios cifran en decenas de miles de manifestantes, cuando se produjo el incidente.

Se lanzaron objetos y huevos contra agentes de policía, se incendiaron contenedores, se bloquearon de vehículos y se produjeron ataques a periodistas, según la prensa local.

Las multitudinarias protestas de este martes suponen otro episodio más en las manifestaciones públicas de la comunidad judía ultraortodoxa israelí, que está siendo presionada por parte de partidos nacionalistas en el Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para que abandonen su exención del servicio militar.

La no contribución de los ultraortodoxos al Ejército israelí tiene implicaciones incluso en el presupuesto de defensa de Israel y en el régimen de recaudación del país, lo que mantiene muy dividida a la sociedad y al gobierno de coalición de Netanyahu.

Se estima que el total de los también llamados jaredíes de 18 a 26 años que no se han alistado puede llegar a las 80.000 personas.

Los ultraortodoxos quieren que el Gobierno apruebe un plan que permita mantener gran parte de las exenciones militares a los miembros de su comunidad que, desde la fundación del Estado de Israel, permitían a los judíos que estudiaban a tiempo completo en una escuela religiosa no hacer el servicio militar obligatorio.

En junio de 2024, tras expirar la disposición temporal que permitía las exenciones (el asunto nunca había sido ratificado por ley), el Tribunal Supremo ordenó al Ejército comenzar a alistar a los ultraortodoxos, lo que obligó al Gobierno a poner en marcha una proposición de ley para mantener gran parte de las exenciones, aunque también ordenaba el alistamiento de algunos ultrarreligiosos.

La exención militar de los ultraortodoxos es un asunto aún más polémico desde que comenzó la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que ha llevado al Gobierno a extender la duración del servicio militar obligatorio y a movilizar a decenas de miles de reservistas para mantener la operación. EFE

