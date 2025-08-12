Un muerto y 500 turistas evacuados por incendios en Albania

1 minuto

Skopie, 12 ago (EFE).- Un hombre murió este martes en un incendio en el centro de Albania, mientras que otro fuego obligó a las autoridades a evacuar a más de 500 turistas de la localidad costera de Saranda, en el sur.

Según informó la Policía albanesa, la víctima mortal es un hombre de 80 años que habría provocado el incendio en la mañana de hoy en el jardín de su casa, en la localidad de Gramsh, y falleció por asfixia debido al humo inhalado.

El fuego se extendió rápidamente a otras localidades de la zona.

Mientras, los turistas tuvieron que huir de Saranda ante el acercamiento de las llamas de un gran incendio forestal que ha quemado gran parte del Parque Natural Ojo Azul y se propagó hasta llegar al borde de la principal carretera de la región, lo que ha obligado a cerrarla en varios tramos al tráfico motorizado. EFE

