Un muerto y más de veinte heridos en un ataque aéreo masivo a Kiev

Kiev, 14 nov (EFE).- Una persona murió y al menos 24 más han resultado heridas esta madrugada en un ataque masivo ruso contra la capital ucraniana, según informó la Administración Militar Regional de Kiev.

El alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, ha explicado en su cuenta de Telegram que el ataque ha provocado daños en conductos de distribución de energía térmica de la capital.

Una parte del distrito de Desná de la capital está sin calefacción a consecuencia de ello.

Klichkó también ha informado de daños en edificios e infraestructuras de otros siete distritos capitalinos. EFE

