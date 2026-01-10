Un muerto y miles de hogares aún sin luz tras el temporal en el Reino Unido

Londres, 10 ene (EFE).- Un hombre murió durante el paso de la tormenta Goretti por el Reino Unido, mientras miles de hogares seguían este sábado sin suministro eléctrico y permanecían las alertas por nieve y hielo ante la llegada de un nuevo frente frío el domingo.

La Policía de Devon y Cornualles informó hoy de que la víctima, un varón de unos 50 años, falleció a última hora del jueves después de que un árbol cayera sobre la caravana en la que se encontraba en la zona de Mawgan, en el suroeste de Inglaterra.

Según la red eléctrica National Grid, unas 28.000 viviendas siguen sin electricidad en el suroeste inglés, uno de los territorios más afectados por la borrasca, además de cerca de 1.700 en la región central de Midlands, mientras que el suministro se ha restablecido en Gales.

La gestora ferroviaria National Rail avisó este sábado de que durante el fin de semana pueden persistir algunas alteraciones del servicio, que cayó en buena parte del país el viernes.

La tormenta Goretti, que azotó a Europa occidental, provocó en el Reino Unido rachas de viento de hasta 160 km por hora en las islas Sorlingas, las más fuertes registradas allí desde 1991, así como nevadas intensas en amplias zonas del norte.

Según la Oficina Meteorológica (Met Office), en Escocia se acumularon más de 20 centímetros de nieve y se registraron temperaturas mínimas de hasta -13,3 grados en Braemar, en el noreste escocés.

Por otra parte, la Met Office advirtió hoy de que, si bien se prevé un sábado relativamente apacible, mantiene los avisos por nieve y hielo ante la llegada de un nuevo frente frío el domingo, que afectará sobre todo a Escocia y el norte de Inglaterra. EFE

