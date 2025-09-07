The Swiss voice in the world since 1935

Un muerto y once heridos en Kiev por un ataque ruso con drones y misiles

Redacción Internacional, 7 sep (EFE). – Una persona murió y al menos once, incluida una mujer embarazada, resultaron heridas luego de un ataque con drones y misiles en Kiev, informó este domingo el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschkó.

El alcalde afirmó que el ataque se produjo en los distritos de Sviatoshynskyi y Darnytskyi donde los impactos en los edificios generaron incendios en edificios, vehículos y en un almacén.

“Ya son 11 los heridos como consecuencia del ataque enemigo contra Kiev, cinco de ellos han sido hospitalizados. A los demás los médicos les brindaron asistencia en el lugar”, aseguró Klitschkó a través de su canal de Telegram.

Este sábado, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció que Rusia ha lanzado desde principios de septiembre más de 1.300 drones suicidas, cerca de 900 bombas aéreas guiadas y hasta cincuenta misiles contra el país, pese a afirmar en público que está dispuesto a buscar el fin de la guerra.

«Rusia sigue prolongando esta guerra y busca convertir la diplomacia en una farsa absoluta. Y esto debe afrontarse con una respuesta unida: frente a los ataques y la destrucción, frente al desprecio por los esfuerzos diplomáticos y el diálogo civilizado», sostuvo Zelenski.

«Debemos reforzar la presión de las sanciones, aumentar el suministro de armas a Ucrania y garantizar que invasiones como esta no puedan repetirse en el futuro. Una paz duradera requiere garantías de seguridad reales y funcionales»,dijo sobre las negociaciones que mantiene con sus socios occidentales para un nuevo paquete de sanciones y el apoyo posterior a un alto el fuego para velar por su cumplimiento. EFE

