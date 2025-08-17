Un muerto y un herido al volcar una autobomba en los incendios de León (España)

Valladolid, 17 ago (EFE).- Un bombero ha muerto y otro ha resultado herido en el vuelco de una autobomba en el municipio leonés de Espinoso de Compludo, en el noroeste de España, en las labores de extinción del incendio de Yeres, en la comarca de Ponferrada, según han informado a EFE fuentes del operativo contra incendios.

El accidente ha ocurrido poco antes de las 22:30 horas de este domingo (20:30 GMT) cuando la autobomba ha caído por un terraplén.

El bombero muerto es el conductor de la autobomba y, al igual que su compañero herido, era un miembro del operativo contra incendios y trabajador de la Junta de Castilla y León.

La muerte del bombero ha elevado a cuatro las víctimas mortales (tres de ellas en la provincia leonesa) de la oleada de incendios que asola España.

Hace unos días murieron dos voluntarios, Abel Ramos y Jaime Aparicio, que perdieron la vida al resultar quemados cuando intentaban ayudar a contener las llamas mientras trabajaban con maquinaria pesada entre Nogarejas y Quintana y Congosto.

La cuarta víctima de la oleada de incendios fue un hombre que murió el pasado martes tras sufrir quemaduras en el 98 % de su cuerpo en Tres Cantos (Madrid).

Los incendios forestales siguen devorando el campo y el monte del noroeste de España y el fuego amenaza ya el parque natural de los Picos de Europa, en el norte, mientras que las llamas siguen sumando hectáreas quemadas en las comunidades de Galicia y Extremadura.

Los fuegos activos en la provincia de Ourense han elevado a 58.500 las hectáreas calcinadas, el incendio de Jarilla ha consumido 11.000 hectáreas de tierras extremeñas y en León los incendios mantienen desalojadas a 2.000 personas.

La circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia por alta velocidad seguirá interrumpida durante todo el lunes dada la situación de los incendios.EFE

