The Swiss voice in the world since 1935

Un muerto y una refinería incendiada tras ataque con drones ucranianos sobre Rusia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 15 ago (EFE).- Un ataque con drones ucranianos alcanzaron esta madrugada una refinería de petróleo de la empresa estatal rusa Rosneft en la región de Samara y un edificio residencial en Kursk, donde murió una persona y diez resultaron heridas.

«Un dron enemigo atacó durante la noche un edificio de varias plantas en el distrito Zheleznodorozhni en Kursk. El ataque provocó un incendio que consumió las cuatro plantas superiores. Para nuestro pesar, una mujer falleció», informó el gobernador de la región fronteriza con Ucrania, Alexandr Jinshtéin.

Además, otras diez personas resultaron heridas, una de ellas grave, explicó.

Mientras tanto, los canales de Telegram locales comunicaron un ataque contra una refinería de la petrolera estatal Rosneft en la región de Samara, a más de 800 kilómetros al sudeste de Moscú.

Sin embargo, su gobernador, Viacheslav Fedorishev, únicamente informó de 13 drones abatidos.

«Esta madrugada se produjo un ataque masivo con drones en la región de Samara. (…) La amenaza persiste», confesó en su canal de Telegram.

A ello añadió que cerraron el espacio aéreo y restringieron temporalmente el uso de internet móvil.

El Ministerio de Defensa aseguró que esta jornada derribaron 53 drones en nueve regiones rusas: 13 sobre la región de Kursk; 11 en Rostov; siete en Samara; 6 sobre Bélgorod; cinco en Oriol; cuatro en Briansk; cuatro en Vorónezh; uno en Sarátov; y uno sobre la República de Kalmukia.

Además, otro dron fue derribado sobrevolando el mar de Azov.

Entre la misma franja horaria de ayer, Defensa informó haber derribado 44 drones ucranianos.EFE

mos/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
7 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR