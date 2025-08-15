Un muerto y una refinería incendiada tras ataque con drones ucranianos sobre Rusia

2 minutos

Moscú, 15 ago (EFE).- Un ataque con drones ucranianos alcanzaron esta madrugada una refinería de petróleo de la empresa estatal rusa Rosneft en la región de Samara y un edificio residencial en Kursk, donde murió una persona y diez resultaron heridas.

«Un dron enemigo atacó durante la noche un edificio de varias plantas en el distrito Zheleznodorozhni en Kursk. El ataque provocó un incendio que consumió las cuatro plantas superiores. Para nuestro pesar, una mujer falleció», informó el gobernador de la región fronteriza con Ucrania, Alexandr Jinshtéin.

Además, otras diez personas resultaron heridas, una de ellas grave, explicó.

Mientras tanto, los canales de Telegram locales comunicaron un ataque contra una refinería de la petrolera estatal Rosneft en la región de Samara, a más de 800 kilómetros al sudeste de Moscú.

Sin embargo, su gobernador, Viacheslav Fedorishev, únicamente informó de 13 drones abatidos.

«Esta madrugada se produjo un ataque masivo con drones en la región de Samara. (…) La amenaza persiste», confesó en su canal de Telegram.

A ello añadió que cerraron el espacio aéreo y restringieron temporalmente el uso de internet móvil.

El Ministerio de Defensa aseguró que esta jornada derribaron 53 drones en nueve regiones rusas: 13 sobre la región de Kursk; 11 en Rostov; siete en Samara; 6 sobre Bélgorod; cinco en Oriol; cuatro en Briansk; cuatro en Vorónezh; uno en Sarátov; y uno sobre la República de Kalmukia.

Además, otro dron fue derribado sobrevolando el mar de Azov.

Entre la misma franja horaria de ayer, Defensa informó haber derribado 44 drones ucranianos.EFE

