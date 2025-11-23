Un museo resignificará el monumento franquista del Valle de los Caídos

Madrid, 23 nov (EFE).- El proyecto para resignificar el Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos) incluye la construcción de un museo bajo su explanada con seis bloques temáticos que explicarán de forma «interactiva» y «pedagógica» el contexto histórico de la construcción de este gran monumento franquista, la mayor fosa común de España, levantada, entre otros, por 20.000 presos políticos de la dictadura.

Situado a 50 kilómetros de Madrid fue inaugurado el 1 de abril de 1959, coincidiendo con el veinte aniversario del fin de la guerra civil, y lugar de enterramiento del dictador Francisco Franco entre 1975 y 2019, cuando fue exhumado y trasladado a un cementerio en aplicación de la ley de Memoria Democrática, aprobada sin enmiendas en el Senado el 5 de octubre de 2022 tras su paso por el Congreso de los Diputados.

Ahora, cincuenta años después de la muerte del dictador, este complejo de abadía y basílica, coronada por una cruz gigante, afronta un proceso de resignificación.

El Ejecutivo convocó un concurso internacional de ideas, ganado recientemente por el proyecto ‘La base y la cruz’, de los estudios españoles Pereda Pérez Arquitectos y Lignum.

Uno de los cambios más visibles será la eliminación de la escalinata vertical que da acceso a la basílica y la construcción en su lugar de un soportal que recorrerá de lado a lado la explanada.

Bajo el soportal habrá un vestíbulo circular, por el que los visitantes podrán acceder a un museo o centro de interpretación de nueva creación, situado en el lado izquierdo, y a un espacio para conferencias y talleres, en el lado derecho.

Las nuevas instalaciones tendrán «una museografía de nueva generación moderna, participativa, interactiva y pedagógica», según explicaron a EFE fuentes del Ministerio de Vivienda.

Uno de los objetivos será explicar las circunstancias de la construcción de este monumento, en el que participaron alrededor de 20.000 presos políticos de la dictadura franquista.

En el lugar están los restos de más de 33.000 víctimas de ambos bandos de la guerra civil (1936-1939), que comenzó con el golpe de estado militar contra la II República, aunque familias de combatientes republicanos exigen su exhumación para poder darles sepultura.

El nuevo museo también ahondará en el contexto político e ideológico en el que se construyó el monumento, así como en su entorno natural y características arquitectónicas.

El proyecto ganador del concurso prevé dedicar una parte del espacio a exposiciones temporales y otra a una muestra permanente dividida en seis bloques: ‘España enfrentada’, ‘Un monumento para el recuerdo’, ‘Cómo se hizo’, ‘Arte y parte’, ‘Arqueología y vida en los penales’ y ‘Memoria histórica y memoria democrática’.

Las obras comenzarán como pronto en 2027, con un plazo de ejecución previsto de cuatro años para incorporar nuevos elementos y resignificar otros con carteles explicativos, como la basílica y la gran cruz de piedra. EFE

