Un niño muere y otro permanece hospitalizado en Cuba tras consumir paracetamol vencido

La Habana, 4 sep (EFE).- Un niño de cinco años murió y otro de once años permanece hospitalizado en la provincia de Santiago de Cuba (este) tras consumir paracetamol vencido, informó este jueves el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El menor convulsionó luego de que en su casa le dieran paracetamol de 500 mg «de producción extranjera» y vencido en 2020, indicó la dirección provincial del Minsap en una nota divulgada el miércoles en el diario local Sierra Maestra.

La información detalla que el menor llegó dos días antes al hospital del municipio Songo-La Maya, donde fue asistido «hasta su lamentable deceso”.

Las autoridades sanitarias explicaron que al entrevistarse con los familiares conocieron que otro niño de 11 años de la misma casa tenía síntomas similares porque también consumió la medicina vencida.

Este segundo menor llegó al centro médico con “evidente deterioro de su estado de salud y confirmación del consumo del medicamento señalado”.

Actualmente permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero se encuentra “recuperado, estable y bajo observación”, indicó.

Falta de medicinas

El Minsap, que está investigando los hechos, llamó a “reforzar las medidas de seguridad en el manejo de productos farmacéuticos en el hogar”.

“El fatídico suceso genera un llamado de atención sobre la importancia de fortalecer la educación sanitaria en las comunidades, y promover el acceso seguro a medicamentos en condiciones adecuadas”, alertó.

Desde hace cinco años, Cuba sufre una grave crisis económica reflejada en el desabastecimiento generalizado de alimentos, medicinas y combustible, prolongados y frecuentes apagones, el deterioro del poder adquisitivo, una inflación persistente y la dolarización parcial de su economía.

Las despensas en farmacias y hospitales carecen regularmente de múltiples medicamentos, algunos de ellos básicos y otros para tratamientos crónicos, lo que muchas veces lleva a los cubanos al mercado informal pese a que la venta de medicinas entre particulares es ilegal.

Además de los intercambios personales -hay grupos de WhatsApp y Telegram exclusivos para el trueque de medicinas en Cuba- existen redes colaborativas organizadas por emigrantes cubanos en España o Estados Unidos para reunir fármacos y enviarlos a través de particulares a la isla.

Una caja de paracetamol, un antibiótico, un anticoagulante o un tubo de crema antifúngica se comercializan a hasta a diez veces su precio de venta en el país de origen en grupos de Facebook o páginas web.

El Gobierno culpa a las sanciones económicas de Estados Unidos, que encarecen la adquisición de fármacos, tecnologías, materias primas o equipos en el exterior, obstaculiza las transacciones con terceros países y dificulta el acceso a la financiación externa para investigación y desarrollo, entre otros perjuicios. EFE

