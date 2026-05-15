Un nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo causa ya 65 muertos

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Nairobi, 15 may (EFE).- Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) declararon un nuevo brote de ébola en la provincia de Ituri (este) que deja ya al menos 65 muertos y 246 casos sospechosos, informó este viernes la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

«Se han notificado aproximadamente 246 casos sospechosos y 65 fallecimientos, principalmente en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara. Se han registrado cuatro fallecimientos entre los casos confirmados por laboratorio», publicaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la UA en un comunicado.

El país sufrió otro brote de ébola entre el 4 de septiembre y el 1 de diciembre de 2025, y causó 45 muertos y 64 casos en la provincia de Kasai (centro). EFE

pmc/jgb