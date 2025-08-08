Un nuevo muerto en otro ataque israelí eleva a ocho los fallecidos en 24 horas en Líbano

1 minuto

Beirut, 8 ago (EFE).- Al menos una persona murió este viernes en un nuevo bombardeo de dron perpetrado por Israel contra un vehículo el sur del Líbano, lo que eleva a ocho el número de fallecidos a causa de este tipo de acciones en menos de 24 horas.

El ataque tuvo como objetivo a un vehículo que circulaba por la carretera de Zahrani, en el distrito meridional de Nabatieh y donde perdió la vida una persona no identificada, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

El bombardeo fue perpetrado por un avión no tripulado israelí y alcanzó a un coche en la autopista que une las importantes ciudades costeras de Tiro y Sidón, de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias del país (ANN).

Este es el tercer ataque mortal contra el Líbano en menos de 24 horas, después de que el jueves por la tarde ya fallecieran otras seis personas y diez resultaran heridas en la carretera de Masnaa (este), y de que una más perdiera la vida en la localidad de Kfar Dan, también en el oriental Valle de la Bekaa.

Pese al cese de hostilidades acordado por ambos países el pasado noviembre, Israel ha continuado atacando el territorio libanés con bombardeos que a menudo asegura están dirigidos contra miembros del grupo chií Hizbulá o infraestructura perteneciente al movimiento.

La frecuencia y envergadura de los mismos ha aumentado en las últimas semanas, coincidiendo con esfuerzos del Gobierno libanés para propiciar el desarme de Hizbulá. EFE

njd/alf