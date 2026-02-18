Un obispo polaco, juzgado por encubrir crímenes de pederastia

Un obispo católico polaco compareció este miércoles ante un tribunal, acusado de haber encubierto actos de pederastia cometidos por sacerdotes de su diócesis.

Andrzej Jez es el primer alto dignatario de la Iglesia católica de Polonia procesado por no haber informado a las autoridades de las agresiones sexuales cometidas por miembros del clero.

«No sé cómo esto va a terminar, pero yo estoy más que contenta de que esto finalmente se haga público», dijo a periodistas Lilianna Kupaj, víctima de agresión sexual por parte de un sacerdote cuando era aún una niña.

«Que el mundo lo escuche», agregó, con lágrimas en los ojos antes del inicio de la audiencia, en un tribunal de Tarnow, en el sudeste de Polonia.

El obispo ingresó al tribunal vestido de civil y solo con el cuello clerical como testimonio de su condición.

Según la fiscalía, la jerarquía católica conocía los casos de dos sacerdotes que habían cometido agresiones sexuales contra menores de edad. Uno de ellos, identificado como Stanislaw P., habría abusado de unos 95 niños.

Ninguno de los dos clérigos ha sido condenado. Uno se ha beneficiado de la prescripción y el otro, con problemas de salud, aún no ha sido juzgado.

«Es un caso espectacular y no tiene precedentes en el país», dijo Artur Nowak, abogado de las víctimas, a AFP.

La curia local rechaza las acusaciones contra el obispo y subraya en un comunicado que «las autoridades de la diócesis de Tarnow han enviado una buena docena de informes» en los últimos años, de acuerdo con su política de «tolerancia cero».

