Un oficial del ejército israelí, acusado de contrabando de tabaco y móviles para Gaza

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Jerusalén, 30 abr (EFE).- El Ejército de Israel y el Shin Bet (servicio de inteligencia interior israelí) informaron este jueves de la detención y procesamiento de un teniente coronel en activo, acusado de presuntos delitos de contrabando de bienes -como tabaco, móviles y otros dispositivos electrónicos- hacia la Franja de Gaza, y de facilitar la entrada de un civil israelí en el enclave palestino.

En un comunicado conjunto, las autoridades indicaron que el oficial fue arrestado hace varios meses y que la fiscalía militar presentó el miércoles una acusación formal por delitos graves, entre ellos «colaborar con el enemigo, aceptar sobornos, contrabando de mercancías en circunstancias agravantes y otros delitos».

Según la acusación, el militar habría organizado en enero de 2026 el paso de un camión con mercancías hacia Gaza que incluían «teléfonos móviles, cigarrillos, baterías, bicicletas eléctricas, ordenadores portátiles y rúters», entre otros bienes valorados «en millones de séqueles», eludiendo los mecanismos de inspección y supervisión.

El vehículo habría sido conducido por un civil israelí, mientras el oficial detenido avanzaba en otro de tipo militar, bajo la apariencia de una operación autorizada.

La nota castrense añade que, tras el cruce inicial, el civil habría abandonado el camión en la Franja y regresado a Israel con el oficial, antes de volver a entrar en Gaza para completar la entrega de la carga.

Las autoridades sostienen que el acusado era consciente de que los bienes «podían llegar a manos de organizaciones terroristas como Hamas», lo que ha llevado a imputarle cargos graves dentro del Código Militar israelí.

El Ejército, el Shin Bet y la Policía israelí calificaron el caso como «grave» y advirtieron de que continuarán investigando este tipo de hechos, en un contexto en el que el bloqueo de los accesos a Gaza, así como de la entrada de ayuda humanitaria, que organizaciones internacionales siguen calificando de «insuficiente», siguen siendo objeto de profundas críticas hacia las autoridades israelíes. EFE

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