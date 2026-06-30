Un operativo de rescate de casi 23 horas aviva la esperanza en Venezuela tras terremoto

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Catia La Mar (Venezuela) 30 jun (EFE).- Gusbimar González mantiene la esperanza de que su esposo, Hernán Gil, pueda ser rescatado después de quedar atrapado en la garita de vigilancia del edificio en el que trabajaba y que se derrumbó tras el doble terremoto en Venezuela.

González relató este martes a EFE que se encuentra a las afueras del edificio desde el jueves, 25 de junio, después de que su pareja no llegara a casa en su horario habitual tras concluir su turno de vigilancia en el edificio residencial.

Cuando ocurrió el terremoto ella intentó llamarlo sin éxito, porque las líneas telefónicas colapsaron tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que afectó el norte del país suramericano, especialmente, La Guaira.

Desde el domingo varios equipos de rescate han llegado a la zona y pudieron confirmar que Gil sigue con vida, animado y con la esperanza de que saldrá de la garita que, de acuerdo a voluntarios de la Cruz Roja venezolana, fue su escudo de protección.

“Lo que si me dicen es que está un poco difícil el acceso hacia él y que están tratando de quitar los escombros con herramientas manuales porque no pueden meter máquinas ya que el edificio está muy afectado”, agrega.

Sobre el tiempo del rescate, no hay exactitud, los rescatistas empezaron formalmente la labor a las 10:00 hora local (14:00 GMT) pero no saben cuándo concluirán.

González ve con esperanza el trabajo de estos grupos, provenientes de Estados Unidos, Chile, Costa Rica, Vietnam, Portugal, El Salvador y México, por lo que exhorta a seguir buscando en otras zonas de la región costera.

“Yo tengo la corazonada de que están esperando que los saquen debajo de los escombros, expresa sobre otros posibles sobrevivientes.

La ONU está coordinando a más de 2.000 rescatistas enviados desde 27 países para buscar supervivientes bajo los escombros tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

Según las últimas cifras ofrecidas este lunes por el Gobierno de Venezuela, los muertos por el desastre ascienden a al menos a 1.719, la de heridos a 5.034, mientras que las personas damnificadas son 15.866 y la de edificios afectados a 855, de los cuales «189 sufrieron un colapso total».EFE

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(foto) (vídeo)