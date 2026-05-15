Un pasajero estadounidense del crucero afectado por el hantavirus da negativo en una prueba

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Un pasajero que viajaba a bordo del crucero MV Hondius y que inicialmente arrojó un resultado «levemente positivo» por hantavirus dio ahora negativo, informó el jueves un portavoz a la AFP.

«Ambas pruebas dieron negativo, tanto la PCR como la serológica», señaló Thomas Kayla, coordinador de medios en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, donde se está monitoreando a 16 pacientes que estaban en el barco.

El paciente asintomático fue ingresado inicialmente en una unidad de biocontención tras una primera prueba «levemente positiva» que el personal médico estadounidense posteriormente consideró no concluyente. Sigue bajo observación en una unidad de cuarentena del centro.

Hay otras 15 personas, todas asintomáticas, que están siendo vigiladas en el Centro Médico de Nebraska.

Otras dos personas —una de las cuales presentó síntomas pero dio negativo— están siendo monitoreadas en otro hospital en Georgia.

Actualmente hay 41 personas en Estados Unidos bajo vigilancia de las autoridades sanitarias por hantavirus.

La Organización Mundial de la Salud ha insistido en que el riesgo para la salud pública derivado del brote de la cepa andina del hantavirus —la única que se sabe que se transmite entre personas— es bajo.

A nivel mundial, el número de muertes se mantiene en tres.

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