Un petrolero es secuestrado frente a Yemen y desviado hacia Somalia

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Un barco petrolero fue secuestrado el sábado por hombres armados frente a la costa de Yemen y conducido en dirección de Somalia, informaron los guardacostas yemenitas.

El centro de información de seguridad marítima JMIC había elevado el lunes el nivel de amenaza frente a Somalia a «importante» tras varios ataques de presuntos piratas, los primeros en varios meses.

El petrolero EUREKA fue «secuestrado frente a las costas de la provincia yemení de Chabwa», señalaron los guardacostas en su sitio web.

Hombres armados no identificados «subieron a bordo, tomaron el control (del petrolero) y se dirigieron al golfo de Adén, hacia las costas de Somalia», detallaron.

«El buque fue localizado y se están realizando esfuerzos para seguirlo y tomar las medidas necesarias con el fin de intentar recuperarlo y garantizar la seguridad de su tripulación», precisaron, sin indicar cuántas personas iban a bordo ni su nacionalidad.

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