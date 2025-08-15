Un polémico documental sobre el ataque de Hamás en 2023 será finalmente estrenado en TIFF

2 minutos

Toronto (Canadá), 15 ago (EFE).- Un controvertido documental del director canadiense Barry Avrich sobre el ataque de Hamás en Israel del 7 de octubre de 2023 será finalmente estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) en septiembre.

Los organizadores del festival, uno de los más importantes del mundo, y Avrich llegaron a un acuerdo tras las protestas de organizaciones judías del país por la cancelación inicial de su proyección.

En un comunicado conjunto, TIFF y Avrich señalaron que, tras la decisión de suspender la proyección, «tanto el TIFF como los cineastas han escuchado el dolor y la frustración expresados por el público y queremos abordar esta situación juntos».

«Hemos trabajado conjuntamente para encontrar una solución que satisfaga importantes preocupaciones de seguridad, legales y de programación. Nos complace anunciar que ‘The Road Between Us: The Ultimate Rescue’ será una selección oficial del TIFF en el festival de este año, donde creemos que contribuirá a las conversaciones esenciales que el cine está llamado a inspirar», añadieron.

El film se centra en la figura de un general retirado de las fuerzas armadas israelíes, Noam Tibon, que intenta rescatar a su familia durante el ataque del 7 de octubre de 2023, que dejó unos 1.200 muertos en las comunidades fronterizas y 251 personas secuestradas.

A principios de la semana, TIFF anunció que suspendía la proyección del documental por cuestiones de seguridad y legales.

Grupos judíos y los responsables del documental acusaron a TIFF de censura y se organizó una protesta ante la sede del festival con manifestantes ondeando banderas israelíes en las que se pidió la dimisión del director de la muestra, Cameron Bailey.

La 50 edición de TIFF se iniciará el 4 de septiembre con el estreno del documental ‘John Candy: I Like Me’ sobre la vida del legendario cómico canadiense John Candy. Del 4 al 14 de septiembre, el festival proyectará 291 filmes de todo el mundo. EFE

jcr/pddp