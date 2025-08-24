The Swiss voice in the world since 1935

Un repentino temporal causa inundaciones y estragos en el norte de Italia

Roma, 24 ago (EFE).- Un repentino temporal de lluvia y viento en plena noche ha causado inundaciones y estragos en la región italiana de Emilia Romagna (norte), en la zona de la ciudad de Rimini, con interrupciones en la red ferroviaria y cortes eléctricos.

La tormenta imprevista se desató en torno a las 4.30 hora local (2.30 GMT) en la costa italiana del mar Adriático, en la provincia de Rimini y la de Ravenna, afectando también a ciudades como Cervia.

Las lluvias y el granizo inundaron numerosas calles y causaron estragos en la circulación debido a la caída de pinos y otros árboles.

Además, el temporal ha obligado a suspender el tráfico ferroviario entre Rimini y Ravenna y las autoridades tuvieron que evacuar a los pasajeros que viajaban en un tren esta madrugada.

Por otro lado también ha perjudicado a las numerosas playas de esta zona, pues el viento ha destruido algunos chiringuitos. EFE

gsm/jgb

