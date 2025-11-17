Un sismo de magnitud 4,9 sacude la costa del Pacífico de Nicaragua sin causar daños

1 minuto

San José, 17 nov (EFE).- Un sismo de magnitud 4,9 en la escala de Richter ha sacudido este lunes la costa del Pacífico de Nicaragua, sin que se hayan contabilizado víctimas ni daños materiales en un primer momento aunque sí alarma entre la población, ha informado el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter).

El temblor ha ocurrido a las a las 11:23 hora local (17:23 GMT) y su epicentro se ha localizado en alta mar a 15 kilómetros al norte del balneario de El Tránsito, municipio de Nagarote, en el departamento (provincia) de León, en el océano Pacífico, detalla el Ineter en un informe.

El sismólogo del Ineter Domingo Ñamendi ha precisado que el movimiento telúrico ha tenido lugar a una profundidad de 98 kilómetros, explica que ha sido causado por «actividad tectónica», y que no ha generado ninguna alerta de tsunami en el litoral Pacífico.

Vecinos de las provincias de Managua, Carazo (suroeste) y León (noroeste) han compartido en sus redes sociales que el temblor se ha sentido con fuerza en esas zonas.

Las autoridades nicaragüenses no han registrado en un primer momento víctimas ni daños materiales como consecuencia del sismo.

Nicaragua se encuentra en el flanco este de la zona geológica más activa del mundo, en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial. EFE

mg/gf/icn