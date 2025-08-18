Un sismo de magnitud 5,1 sacude la región de Arequipa, en el sur de Perú

1 minuto

Lima, 18 ago (EFE).- Un sismo de magnitud 5,1 se ha sentido este lunes en la región de Arequipa, en el sur de Perú, sin que hasta el momento se hayan registrado daños, informa el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

De acuerdo con la información difundida por el organismo estatal, el sismo se ha producido a las 07.47 hora local (12.47 hora GMT) a una profundidad de 112 kilómetros.

El epicentro del movimiento telúrico se ha ubicado a 18 kilómetros al oeste de Aplao, en la provincia arequipeña de Castilla y ha sido percibido como leve entre la población.

El COEN añade que no se reportan daños hasta el momento y que realizan el monitoreo correspondiente en zonas vulnerables.

Perú está ubicado en una zona del mundo denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica del planeta.

El último terremoto devastador en el país sucedió frente a Pisco en agosto de 2007, cuando un movimiento de magnitud 7,9 golpeó a esa localidad y toda la región de Ica, causando más de 500 fallecidos, así como millonarias pérdidas en infraestructuras y viviendas. EFE

pbc/icn