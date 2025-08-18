The Swiss voice in the world since 1935

Un sismo de magnitud 5,1 sacude la región de Arequipa, en el sur de Perú

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lima, 18 ago (EFE).- Un sismo de magnitud 5,1 se ha sentido este lunes en la región de Arequipa, en el sur de Perú, sin que hasta el momento se hayan registrado daños, informa el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

De acuerdo con la información difundida por el organismo estatal, el sismo se ha producido a las 07.47 hora local (12.47 hora GMT) a una profundidad de 112 kilómetros.

El epicentro del movimiento telúrico se ha ubicado a 18 kilómetros al oeste de Aplao, en la provincia arequipeña de Castilla y ha sido percibido como leve entre la población.

El COEN añade que no se reportan daños hasta el momento y que realizan el monitoreo correspondiente en zonas vulnerables.

Perú está ubicado en una zona del mundo denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica del planeta.

El último terremoto devastador en el país sucedió frente a Pisco en agosto de 2007, cuando un movimiento de magnitud 7,9 golpeó a esa localidad y toda la región de Ica, causando más de 500 fallecidos, así como millonarias pérdidas en infraestructuras y viviendas. EFE

pbc/icn

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR