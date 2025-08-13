Un sismo de magnitud 5,5 sacude la región de Áncash, en el norte de Perú

Lima, 12 ago (EFE).- Un sismo de magnitud 5,5 se sintió este martes en la región de Áncash, en el norte de Perú, sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños materiales, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) al detallar que el movimiento telúrico se catalogó entre leve y moderado.

De acuerdo con la información difundida por el organismo estatal, el sismo se produjo a las 19.54 horas locales (00.54 GMT) y su epicentro fue en el mar, a 81 kilómetro al oeste de la localidad de Chimbote, en la costa norte del país y a unos 450 kilómetros de Lima.

La profundidad del sismo fue de 43 kilómetros y su intensidad fue de III-IV, lo que según la escala del COEN significa que fue percibido entre leve y moderado por la población.

Por su parte, la Marina de Guerra de Perú anunció en sus redes sociales que el sismo no generó alerta de tsunami.

Perú está ubicado en una zona del mundo denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica del planeta.

El más reciente terremoto devastador en el país andino se produjo frente a Pisco en agosto de 2007, cuando un movimiento de magnitud 7,9 azotó a esa localidad y a toda la región de Ica y dejó quinientas personas fallecidas, así como millonarias pérdidas en infraestructuras y viviendas. EFE

