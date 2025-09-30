The Swiss voice in the world since 1935
Un sismo de magnitud 6 se registra frente a la isla indonesia de Java

Un terremoto de magnitud 6 se registró frente a la isla indonesia de Java el martes por la noche, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sin reportes inmediatos de daños.

El epicentro del sismo, que ocurrió alrededor de las 23H49 (16H49 GMT), se ubicó a unos 155 kilómetros al este de Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia, a una profundidad de 13,9 kilómetros, indicó el USGS.

El temblor se sintió en la ciudad de Sidoarjo, en Java Oriental, la misma donde el lunes se derrumbó una escuela islámica, causando al menos tres muertos, y donde seguían las tareas de rescate.

«Todavía estaba despierta, trabajando, cuando de repente vi la lámpara balancearse de un lado a otro», contó Indah Irianti, de 42 años, a AFP.

«Me asusté y salí corriendo. Estoy traumatizada por los terremotos porque experimenté uno muy fuerte hace unos años en Yakarta», añadió.

Indonesia experimenta frecuentes terremotos por estar situado en el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica.

