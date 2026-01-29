Un sistema de respiración artificial mantiene vivo a un paciente hasta el trasplante

4 minutos

Redacción Ciencia, 29 ene (EFE).- Un equipo de científicos ha conseguido que un paciente con una grave afección pulmonar sobreviva gracias a un sistema pulmonar extracorpóreo que le mantuvo vivo hasta que se le pudo realizar un doble trasplante de pulmón, una estrategia que podría emplearse como «puente salvavidas» hasta la intervención, según un estudio.

El paciente, un hombre de 33 años, había desarrollado síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), una afección potencialmente mortal en la que la inflamación y la infección sobrepasa a los pulmones.

El síndrome, que se desencadenó con una gripe y empeoró con una neumonía bacteriana, hizo que el paciente tuviera una infección tan grave que sus pulmones quedaron dañados de forma irreversible. Con el tiempo, su corazón y sus riñones también comenzaron a fallar.

Cuando llegó al hospital, «el paciente estaba en estado crítico. Su corazón se paró en cuanto llegó y tuvimos que hacerle una reanimación cardiopulmonar (RCP)», recuerda Ankit Bharat, cirujano torácico en la Universidad Northwestern de Chicago (Estados Unidos), y autor principal del estudio cuyos detalles se han publicado este jueves en la revista Med de Cell Press.

Su única oportunidad era un doble trasplante de pulmón, pero el cuerpo del paciente estaba demasiado enfermo para aceptar pulmones nuevos; necesitaba tiempo para sanar, explica el estudio.

«El corazón y los pulmones están intrínsecamente conectados», detalla Bharat, y «sin pulmones, ¿cómo se mantiene con vida al paciente?», se pregunta.

Para ello, el equipo diseñó un sistema extracorpóreo de pulmón artificial que sustituyó temporalmente las funciones pulmonares. El sistema oxigenaba la sangre, eliminaba el dióxido de carbono y ayudaba a mantener un flujo sanguíneo estable a través del corazón y el cuerpo.

Cuando se retiraron los pulmones infectados, la condición del paciente mejoró, su presión arterial se estabilizó, la función de los órganos se recuperó y la infección remitió.

Dos días después, llegaron los pulmones de un donante y los cirujanos realizaron un trasplante doble de pulmón. Más de dos años después, el paciente lleva una vida normal y tiene una buena función pulmonar.

Trasplantes para otros pacientes

Tradicionalmente, el trasplante de pulmón se reserva para pacientes con enfermedades crónicas como la enfermedad pulmonar intersticial o la fibrosis quística.

«Actualmente, se piensa que si alguien desarrolla un SDRA grave, se le brinda soporte y, con el tiempo, los pulmones mejorarán» pero los pulmones extraídos del paciente eran irrecuperables, sin lugar a dudas, subraya Bharat.

Al analizarlos, el equipo descubrió cicatrización generalizada y daño inmunológico, señales de que el tejido ha alcanzado una etapa irreversible y no puede recuperarse por sí solo.

En este estudio, por primera vez desde el punto de vista biológico, «aportamos pruebas moleculares de que algunos pacientes necesitarán un trasplante doble de pulmón; de lo contrario, no sobrevivirán», advierte.

Y aunque por ahora este enfoque sigue estando limitado a centros altamente especializados con la experiencia y los recursos necesarios para llevarlo a cabo, Bharat espera que, con el tiempo, esta estrategia se pueda llevar a cabo con dispositivos más estandarizados que puedan mantener con vida a los pacientes mientras esperan nuevos pulmones.

«En mi práctica, pacientes jóvenes mueren casi todas las semanas porque nadie se dio cuenta de que el trasplante era una opción», señala Bharat.

«Para el daño pulmonar grave causado por virus respiratorios o infecciones, incluso en situaciones agudas, un trasplante de pulmón puede salvar vidas», concluye el cirujano. EFE

ecg/crf