Un soldado colombiano muere en choque con disidentes de las FARC en frontera con Venezuela

2 minutos

Bogotá, 14 nov (EFE).- Un soldado colombiano fue asesinado este viernes durante un combate con supuestos disidentes de las antiguas FARC en el municipio de Tibú, en el departamento del Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, según informó el Ejército en un comunicado.

Tropas del Ejército sostenían acciones ofensivas cuando se produjo el enfrentamiento, al parecer con miembros del Frente 33 del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, que opera en esta región, conocida como Catatumbo.

En la acción murió el soldado Andrés Miguel García Montes, originario del municipio de Planeta Rica, en el departamento caribeño de Córdoba.

El Ejército expresó sus condolencias a la familia y señaló que el soldado «perdió su vida en el cumplimiento del deber».

En lo que va de 2025, al menos 163 personas fueron asesinadas en el Catatumbo, región fronteriza con Venezuela, y más de 84.000 se vieron forzadas a desplazarse, según alertó el pasado miércoles el procurador colombiano, Gregorio Eljach.

La violencia en esta región se recrudeció en enero de este año debido a fuertes enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33.

Formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, el Catatumbo es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.

El Ejército indicó que las operaciones militares continúan en la zona con el objetivo de «contrarrestar acciones criminales y preservar la seguridad de las comunidades» de Norte de Santander. EFE

mcg/csr/rrt