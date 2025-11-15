Un soldado secuestrado y tres heridos en combates entre Ejército colombiano y disidencias

Bogotá, 15 nov (EFE).- Un soldado fue secuestrado y otros tres resultaron heridos en enfrentamientos entre el Ejército colombiano y un grupo disidente de las extintas FARC ocurridos en el municipio de Balboa, en el departamento del Cauca (suroeste), informaron este sábado fuentes castrenses.

Los choques se produjeron la tarde del viernes durante un operativo militar contra el grupo Carlos Patiño de las disidencias, en el sector de Guadualito, donde hoy continúan las operaciones, según precisó el Ejército en un comunicado.

Tres soldados resultaron heridos, otros dos lesionados y el grupo armado secuestró al soldado Víctor Hugo Yepes García.

El Ejército recordó que estos actos «constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario» y anunció que interpondrá las denuncias y acciones judiciales correspondientes.

En la madrugada de este sábado, en el mismo convulso departamento del Cauca, presuntos integrantes del grupo Jaime Martínez de las disidencias atacaron con drones, explosivos y ráfagas de fusil un puesto de Policía en el corregimiento de Mondomo, zona rural de Santander de Quilichao.

El Cauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado colombiano y, aun después de la firma de la paz con la antigua guerrilla de las FARC en 2016, siguió siendo escenario de violencia.

En ese departamento, situado entre las montañas de la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, son fuertes varios bloques de las disidencias de las FARC, aunque también operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas. EFE

