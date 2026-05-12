Un total de 338 peruanos regresaron este lunes a su país en seis vuelos desde Bolivia

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Lima, 11 may (EFE).- Un total de 338 ciudadanos peruanos, la mayoría de ellos escolares y sus acompañantes, regresaron este lunes a su país en seis vuelos especiales desde Bolivia, donde habían quedado varados tras ser afectados por los bloqueos de carreteras que realizan campesinos que protestan en el país vecino.

La Cancillería peruana señaló en un comunicado que los peruanos arribaron al aeropuerto de la ciudad de Juliaca, en la región sureña de Puno, en cuatro vuelos procedentes de la ciudad de La Paz y otros dos desde Oruro, que fueron recibidos por funcionarios nacionales.

Estos vuelos de repatriación fueron posibles «tras intensas gestiones» de la embajada y el consulado general de Perú ante las autoridades bolivianas, agregó.

Al respecto, el canciller peruano, Carlos Pareja, detalló que «la prioridad absoluta» en la repatriación «son los menores (de edad) y sus acompañantes que participaron en eventos deportivos y académicos» en Bolivia, donde recibieron alojamiento y alimentación gestionados por el consulado peruano, con el apoyo de la Gobernación de Oruro y la Municipalidad de La Paz.

La Cancillería añadió que los ciudadanos fueron recibidos en el aeropuerto de Juliaca, a más de 1.200 kilómetros de Lima, y que los gobiernos regionales de Puno y Cusco coordinan la llegada de autobuses para transportarlos hasta sus hogares.

Este domingo, la cancillería de Perú informó que 405 connacionales habían sido afectados por los bloqueos en Bolivia y que estaba coordinando con el Ministerio de Defensa para realizar la evacuación desde las ciudades de La Paz y Oruro.

Ante esto, el Gobierno boliviano anunció «un operativo de traslado humanitario» para que los ciudadanos peruanos puedan retornar a su país.

La federación de campesinos del altiplano de La Paz mantiene desde el miércoles pasado bloqueos en las rutas hacia el interior del país, así como a Perú y Chile, para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en protestas que este lunes se extendieron a otras regiones.

La Central Obrera Boliviana (COB) también lidera desde la semana pasada protestas callejeras en La Paz por una serie de demandas, incluidos un aumento salarial del 20 % y el compromiso de no privatizar empresas estatales.

Además, sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) han anunciado que este martes iniciarán una caminata desde el altiplano hacia La Paz para protestar contra reformas anunciadas por el Gobierno para atraer inversiones.

El sábado, el presidente Paz, que lleva seis meses de Gobierno, aseguró que existe un «sicariato» que busca «generar una ruptura democrática» en Bolivia para «no llegar a la profundidad de las transformaciones» que se deben encarar para salir de la crisis económica. EFE

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