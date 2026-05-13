Un trabajador muerto tras la explosión de una refinería en el estado mexicano de Oaxaca

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Ciudad de México, 13 may (EFE).- Uno de los seis trabajadores heridos en la explosión ocurrida el pasado lunes en una refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) situada en Salina Cruz, en el estado sureño de Oaxaca, murió este miércoles, informó hoy la compañía estatal.

El operario falleció cuando era trasladado a Ciudad de México para recibir atención médica especializada, detalló Pemex, que anunció que brindará «todo el apoyo necesario» a la familia.

Los otros cinco trabajadores afectados por la explosión y el posterior incendio están siendo atendidos en hospitales locales y unidades de alta especialidad, bajo supervisión permanente de los servicios médicos «para asegurar su cuidado integral».

El accidente se produjo el pasado día 11 en la refinería Antonio Dovalí Jaime, cuando se llevaban a cabo trabajos para la entrada en operación de una torre de enfriamiento.

Según informes preliminares, el incidente dejó al menos seis personas lesionadas, entre ellas trabajadores de Pemex y personal de una empresa contratista.

Según medios locales, el empleado fallecido es Víctor Hugo López Matus, superintendente de Fuerza y Operaciones de la refinería, quien presentaba quemaduras en alrededor de 80 % del cuerpo.

La explosión ocurrió en la planta Hidros II de la refinería, una instalación clave dentro del complejo petrolero ubicado en el puerto de Salina Cruz, en la costa del Pacífico mexicano.

Tras el accidente, tuvo lugar un paro parcial de operaciones en la refinería de Salina Cruz, una de las más importantes del país y con capacidad para procesar alrededor de 325.000 barriles diarios.

El siniestro se suma a otros incidentes registrados en los últimos meses en instalaciones de Pemex en Salina Cruz, incluidos incendios y fugas reportadas por trabajadores y pobladores de la zona, lo que ha reavivado la polémica sobre las condiciones de seguridad industrial en la refinería. EFE

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