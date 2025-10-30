Un tribunal alemán prohíbe a una joven decir que fue drogada por Rammstein en un concierto

3 minutos

Berlín, 30 oct (EFE).- El representantes legal del Till Lindemann, cantante de Rammstein, anunció este jueves que un tribunal alemán ha fallado que la joven norirlandesa que había asegurado que fue drogada durante una fiesta organizada por la banda antes de un concierto en la capital de Lituania en 2023 tiene prohibido, por falta de pruebas, repetir esta acusación.,

Con la sentencia dictada el 24 de octubre pasado, «la Audiencia Provincial de Hamburgo ha prohibido a Shelby Lynn afirmar que le echaron drogas en la bebida durante una fiesta organizada por la banda con motivo del concierto de Rammstein en Vilna el 22 de mayo de 2023», señala Simon Bergmann, abogado de Lindemann, en un comunicado.

En concreto, alude a afirmaciones como «Rammstein me echó una sustancia en la bebida en una fiesta previa al concierto»; «La chica a la que Rammstein le echó una sustancia en la bebida» y «ALGUIEN del equipo de Rammstein nos echó una sustancia en la bebida a mí y a muchas otras chicas».

El comunicado agrega que «el tribunal justifica la prohibición alegando que las declaraciones anteriormente mencionadas son afirmaciones de hechos procesalmente falsas».

Dado que las afirmaciones son difamatorias, Lynn tiene la obligación de probar y la responsabilidad de demostrar la veracidad de sus declaraciones, «cosa que no ha hecho», subraya.

Tampoco la audiencia personal de Lynn en la vista celebrada el 22 de agosto pasado ha llevado al tribunal a cambiar de opinión, añade.

«Así, se prohibió judicialmente a Shelby Lynn formular las más graves acusaciones contra nuestro cliente y la banda Rammstein», indica el representante legal de Lindemann, que destaca que la decisión reviste especial importancia porque casi toda la cobertura mediática a partir de junio de 2023 se basó en las acusaciones de la joven, ahora prohibidas.

Recuerda, además, que las acciones legales emprendidas en numerosos procedimientos en nombre de Lindemann contra esta cobertura mediática se resolvieron «casi sin excepción» a favor de su cliente.

Subraya, asimismo, que las investigaciones penales iniciadas por las autoridades policiales de Vilna y la fiscalía de Berlín a raíz de las acusaciones de Lynn se archivaron poco después de la presentación de la denuncia por falta de indicios suficientes.

El representante legal de Lindemann recuerda que Lynn había afirmado en redes sociales que le habían echado drogas o gotas sedantes en su bebida durante el concierto en Vilna para que perdiera el conocimiento, además de expresar su sospecha de haber sido abusada sexualmente mientras estaba inconsciente. EFE

egw/cph/lar