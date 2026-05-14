Un turista es arrestado por lanzar una roca contra la cabeza de una foca en Hawái

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Washington, 14 may (EFE).- Un turista estadounidense fue detenido en por lanzar una roca contra la cabeza de una foca monje en Hawái, una especie en peligro de extinción, en una playa de la isla de Maui, informó el Departamento de Justicia.

El acusado, Igor Lytvynchuk, de 38 años y residente del estado de Washington, fue arrestado el miércoles y enfrenta cargos por atacar al animal, conocido como Lani y muy apreciado por los vecinos tras regresar a la zona después de los últimos incendios.

En un comunicado, el fiscal federal de Hawái, Ken Sorenson, señaló que Lytvynchuk está acusado de violar la Ley de Especies en Peligro de Extinción y la Ley de Protección de Mamíferos Marinos.

El arresto se produjo cerca de Seattle (Washington) a manos de agentes especiales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de mayo, cuando testigos observaron a Lytvynchuk en la orilla mientras seguía a Lani, que se encontraba en la superficie del agua jugando con un tronco flotante.

Imágenes grabadas por residentes muestran cómo el hombre recogió una roca de gran tamaño y la lanzó directamente hacia la cabeza del animal.

La piedra, descrita por testigos como «del tamaño de un coco», rozó el hocico de la foca, sobresaltándola y provocando que se incorporara fuera del agua, según detalla el escrito de la fiscalía.

Las personas que presenciaron la escena confrontaron de inmediato al individuo y le informaron de que habían alertado a las autoridades.

Según el documento judicial, Lytvynchuk respondió que es «lo suficientemente rico como para pagar las multas».

De ser declarado culpable, el acusado se enfrenta a hasta un año de prisión por cada cargo, además de un periodo de libertad supervisada y multas que podrían alcanzar los 70.000 dólares en total.

La foca monje hawaiana es una especie en peligro crítico de extinción, con apenas unos 1.600 ejemplares en estado salvaje, según la NOAA. EFE

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