Un ucraniano, detenido en Italia a petición de Alemania por el sabotaje contra Nord Stream

Berlín, 21 ago (EFE).- Un ciudadano ucraniano ha sido detenido este jueves en Italia por su supuesta implicación en el sabotaje contra el gaseoducto ruso Nord Stream en 2022, según informó la Fiscalía del Estado de Alemania (GBA), responsable de la investigación del presunto atentado.

La detención, la primera en relación con el mediático caso, se produjo en la provincia de Rimini (centro) por carabineros en base a una euroorden emitida por el Tribunal Federal de Justicia el pasado 18 de agosto, detalló la GBA en un comunicado. EFE

