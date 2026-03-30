Un ucraniano es detenido en Alemania bajo sospecha de espiar para Rusia

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Berlín, 30 mar (EFE).- Un ciudadano ucraniano, identificado como Vitali M., fue detenido en Alemania bajo sospecha de espiar para Rusia, informó este lunes la Fiscalía General germana.

Según un comunicado de la fiscalía, a Vitali M, se le imputa haber recolectado información desde noviembre de 2025 sobre un hombre que residía en Alemania y que al comienzo de la invasión rusa había luchado al lado del Ejército ucraniano.

La fiscalía considera que esa actividad, realizada por encargo de los servicios secretos rusos, tenía como propósito preparar otras acciones contra la persona espiada.

La detención, de la que se informó hoy, se produjo el viernes pasado. El sábado el sospechoso fue presentado a un juez de instrucción en el Tribunal Supremo, que ordenó prisión preventiva. EFE

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