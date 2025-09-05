Un video no muestra un submarino de EE.UU. cruzando el Canal de Panamá rumbo a Venezuela

Bogotá, 5 sep (EFE).- Es falso que un video muestre un submarino nuclear de Estados Unidos cruzando el canal de Panamá para llegar a Venezuela, en medio de la escalada de tensión entre ambos países, a pesar de lo que afirman algunos internautas, al compartir, como si fuera actual, una grabación que corresponde a otra situación.

Usuarios en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok comparten un secuencia de un submarino de gran tamaño junto a un mensaje que dice: «Máxima tensión. Imágenes del submarino nuclear norteamericano pasando por el canal de Panamá rumbo a las costas venezolanas».

La pieza audiovisual forma parte de la desinformación que comenzó a circular tras el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, cerca de Venezuela, en el marco de una estrategia para combatir el tráfico de drogas.

HECHOS: El video viralizado no muestra un submarino estadounidense cruzando el Canal de Panamá para llegar a Venezuela, las imágenes son antiguas, como lo demuestra una búsqueda inversa que localiza el material publicado hace ocho años en un canal de YouTube y una búsqueda con palabras clave.

El video es antiguo

En primer lugar, una búsqueda inversa en Google de un fotograma de la grabación que comparten los mensajes desinformadores condujo al mismo video publicado el 20 de abril de 2017 en el perfil de YouTube del canal colombiano Noticias RCN.

«Y estas son las imágenes de un submarino de ataque de clase nuclear de la Marina de Estados Unidos que transitó hace unos días por el canal ampliado de Panamá. Según la autoridad del canal, se trasladó del océano Atlántico al Pacífico», comenta la periodista, mientras se reproduce la secuencia, en la que no se menciona en ningún momento a Venezuela.

Además, el recorrido de la nave de guerra ocurrió, según informó la cadena, en medio de las tensiones entre la comunidad internacional y Corea del Norte.

Otro medio de comunicación panameño, La Estrella de Panamá, también publicó dicha secuencia el 18 de abril de 2017.

Adicionalmente, una búsqueda con las palabras clave en inglés ‘navy’, ‘us’, ‘submarine’, ‘2017’ y ‘Panama Canal’ en internet dirigió a un artículo que publicó el portal web del Servicio de Distribución de Información Visual de Defensa (DVIDS, por sus siglas en inglés) junto a una fotografía del submarino.

El DVIDS afirmó que el sumergible atravesó el Canal de Panamá en el escrito que publicó el 22 de mayo de 2017.

En el texto se detalla que el modelo es un USS Dallas (SSN 700) que estaba siendo trasladado a la base naval Kitsap-Bremerton para comenzar su proceso de desactivación.

Escalada de tensiones entre Venezuela y EE.UU.

La tensión entre ambos países aumentó en los últimos días tras el ataque directo de la Administración de Donald Trump contra una supuesta narcolancha que, según la Casa Blanca, pertenecía a la organización criminal Tren de Aragua. El operativo dejó once muertos, de acuerdo con lo informado por el presidente en la red Truth Social.

En respuesta ​​a los recientes movimientos militares en el Caribe por parte de Estados Unidos, Venezuela reforzó la presencia de tropas en zonas fronterizas con Colombia, al tiempo que convocó a jornadas de alistamiento de milicianos dentro del denominado ‘Plan Nacional de Soberanía y Paz’.

Trump advirtió este viernes a Venezuela que si sus cazas ponen a las fuerzas de su país «en una situación peligrosa» estos «serán derribados», un día después de que el Pentágono confirmara que dos F-16 venezolanos sobrevolaron un destructor estadounidense en el Caribe.

EFE Verifica ha desmentido otros mensajes desinformadores relacionados con la escalada de tensión entre Washington y Caracas como la difusión de un video creado con IA de una supuesta aeronave que Estados Unidos enviaría a Venezuela.

En definitiva, es falso que un video muestre un submarino de Estados Unidos cruzando el Canal de Panamá para llegar a Venezuela. La grabación es de un sumergible estadounidense que cruza el Canal de Panamá para llegar a EE.UU desde el océano Atlántico y fue publicada hace ocho años. EFE

