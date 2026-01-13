Un video que muestra la excarcelación de presos políticos en Venezuela no es actual

Bogotá, 13 ene (EFE).- No es actual una grabación en la que aparecen presos políticos venezolanos reencontrándose con sus seres queridos a las afueras de una cárcel, pese a que internautas así lo afirman al difundir imágenes de una liberación de prisioneros políticos en el penal de Tocuyito, Carabobo, en noviembre de 2024.

Tras el anuncio de la liberación de «un número importante de personas» por parte del presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, en redes sociales se viralizó un video que muestra a decenas de prisioneros políticos reencontrándose con sus familiares en las inmediaciones de una cárcel, acompañado de mensajes que aseguran que se trata de imágenes actuales.

«Así fue el momento en el que los presos políticos recuperaron su libertad en Venezuela», se lee en una leyenda que acompaña algunas de las publicaciones.

HECHOS: La secuencia difundida en redes sociales fue grabada en noviembre de 2024, según lo prueban diferentes búsquedas inversas de imágenes en Google y publicaciones de medios locales en Venezuela, que atribuyen las imágenes a una liberación de presos políticos en el estado Carabobo. Diferentes transmisiones de telediarios capturaron el mismo momento y a las mismas personas.

Imágenes antiguas

En primer lugar, una búsqueda inversa de imágenes conduce a diferentes publicaciones en redes sociales del 16 de noviembre de 2024, en las que se difunde la misma grabación junto a comentarios que la vinculan con la liberación de presos políticos en la cárcel de Tocuyito, en el estado venezolano de Carabobo.

La misma secuencia fue compartida por el medio venezolano Efecto Cocuyo a través de su perfil en TikTok junto a la leyenda «Presos Políticos son excarcelados y salen del penal de Tocuyito».

Una excarcelación de presos políticos en 2024

A través de una búsqueda avanzada en línea se localizaron diferentes reportes de prensa de la liberación de presos en el penal de Tocuyito el 16 de noviembre de 2024. En estas publicaciones aparecen diferentes fotografías y videos con elementos que coinciden con el video viralizado en redes sociales.

Por ejemplo, uno de los jóvenes que aparece en las imágenes viralizadas en línea también se ve en una transmisión de la cadena France 24 de la misma fecha, en la que se reportó la excarcelación de decenas de presos políticos. En la misma transmisión coinciden elementos como el edificio blanco al fondo y el resto del paisaje.

Este mismo joven aparece en una fotografía tomada por la agencia AFP y publicada por la cadena DW en un artículo en el que se informó sobre la liberación de más de 100 presos políticos.

Dichas liberaciones hicieron parte de una jornada de excarcelaciones de jóvenes detenidos luego de las protestas contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados desagregados, como ya informó EFE.

En conclusión, es falso que un video en el que aparecen decenas de «presos políticos» venezolanos reuniéndose con sus seres queridos sea reciente. Las imágenes corresponden a una liberación de manifestantes en Carabobo en noviembre de 2024. EFE

