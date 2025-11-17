Una alerta por drones obliga a cerrar un aeropuerto en Dinamarca

El aeropuerto de Aalborg, en el norte de Dinamarca, cerró durante casi dos horas el domingo por la noche tras detectarse la presencia de drones, informaron el lunes las autoridades aeroportuarias, en un momento en que este tipo de sobrevuelos se multiplican en Europa.

Cuatro vuelos se vieron afectados durante las casi dos horas de cierre, entre las 21H30 (20H30 GMT) y las 23H15 (22H15 GMT), dijo a AFP Jan Eliassen, portavoz de Naviair, la empresa encargada del control aéreo en Dinamarca.

Hace casi dos meses ocurrieron incidentes similares en el país nórdico que llevaron a prohibir los vuelos de drones civiles durante una semana para garantizar la seguridad de las cumbres europeas del 1 y 2 de octubre.

La multiplicación de estos sobrevuelos sospechosos, cuyo origen sigue siendo desconocido, preocupa a las autoridades.

Los vuelos de drones no identificados comenzaron a finales de septiembre, pocos días después de que Dinamarca anunciara por primera vez la adquisición de armas de precisión de largo alcance, debido a la amenaza que representa Rusia «para los próximos años».

Los investigadores daneses no han logrado hasta ahora identificar a los responsables de los vuelos de drones, pero la primera ministra Mette Frederiksen ha señalado directamente a Rusia.

