Una avioneta usada por mafias del narcotráfico es capturada en la selva sur de Perú

Lima, 17 ago (EFE).- Una avioneta utilizada presuntamente para el traslado de droga desde el distrito de Echarate, en la selva de la región Cuzco, al sureste de Perú, fue capturada por militares y policías en un nuevo golpe contra el narcotráfico, según informó este domingo el Ministerio de Defensa.

La intervención de la nave, en el inaccesible valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), estuvo a cargo de los militares del Comando Especial VRAEM y agentes de la Policía Nacional antidrogas en una operación contra el tráfico ilícito de drogas.

Junto a la aeronave también se incautó diverso material, como una compactadora, cinco bidones de un motor turbojet, un winche manual o cabrestante y un documento de identidad, que fueron entregados a las autoridades para las investigaciones correspondientes.

El trabajo articulado con la Policía Nacional permite, además, golpear directamente a las organizaciones ilegales que pretenden utilizar el territorio para actividades ilícitas, indicó el Ministerio de Defensa.

La Policía Nacional había informado el viernes que los agentes de inteligencia de la Policía antidrogas y el Ejército destacado en el VRAEM habían intervenido una avioneta procedente de Bolivia en una pista clandestina usada para el narcotráfico.

Ese día, la Policía agregó que se trataba de un operativo helitransportado de alta precisión y que continuaba con la interdicción.

La extensa zona del VRAEM ha sido entregada al control conjunto de las fuerzas armadas y la Policía nacional debido a la presencia de mafias del narcotráfico y los remanentes de la banda armada Sendero Luminoso, que ofrecen resguardo a estos grupos ilícitos. EFE

