Una carta con cientos de firmas pide a Festival de Venecia condenar «el genocidio» en Gaza

Roma, 22 ago (EFE).- Cientos de representantes del cine italiano, entre directores, actrices y otros profesionales, han respaldado este viernes una carta abierta dirigida al Festival de Venecia para que condene el «genocidio» palestino y ofrezca espacios para ello.

«La carga es demasiado pesada para seguir viviendo como antes. Desde hace casi dos años, nos llegan imágenes inequívocas desde la Franja de Gaza y Cisjordania. Asistimos, incrédulos e impotentes al horror de un genocidio cometido en directo por el Estado de Israel en Palestina», denuncian en una carta publicada en internet.

Por eso, los firmantes piden a la Bienal de Venecia, organizadora del festival que se abrirá la próxima semana, «que tome una posición clara» sobre la guerra en Gaza y ofrezca «espacios» para denunciarla.

«En Venecia, todos los focos estarán puestos sobre el mundo del cine; tenemos todos el deber de dar a conocer las historias y las voces de quienes están siendo masacrados también con la cómplice indiferencia occidental», sostienen.

El documento está firmado por cientos de profesionales del cine italiano, como la directora Alice Rohrwacher y su hermana, la actriz Alba Rohrwacher, el actor Toni Servillo, el director Marco Bellocchio, el cineasta estadounidense Abel Ferrara, que vive en Roma desde hace años, o los hermanos Damiano y Fabio D’Innocenzo.

El Festival de Venecia abrirá el miércoles de la próxima semana su 82ª edición con la presencia, a lo largo de sus once días, de numerosas estrellas italianas e internacionales.

Este año veintiuna películas competirán en su Selección Oficial por el León de Oro, su máximo galardón.

Una de ellas llevará a la competición la situación palestina: ‘The voice of Hind Rajab’, de la directora tunecina Kaouther ben Hania y que, ambientada en enero de 2024, narra el intento de unos voluntarios de la Media Luna Roja por salvar a una niña encerrada en un coche en Gaza. EFE

