Una corte de apelaciones de EEUU confirma una sentencia contra Trump por difamación

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó el lunes una multa de 83,3 millones de dólares impuesta por un jurado contra el presidente Donald Trump por difamar a la autora Elizabeth Jean Carroll, a quien la justicia determinó que agredió sexualmente.

«Concluimos que el tribunal de distrito no cometió errores en ninguna de las decisiones recurridas y que los daños otorgados por el jurado fueron razonables a la luz de los hechos extraordinarios y atroces de este caso», escribió el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito.

La orden de enero de 2024 consistió en 65 millones de dólares en daños punitivos después de que el jurado determinara que Trump actuó con malicia en sus numerosos comentarios públicos sobre Carroll; 7,3 millones en daños compensatorios y 11 millones de dólares para financiar una campaña en línea para reparar la reputación de la autora.

Los nueve jurados establecieron esa cifra astronómica para disuadir a Trump de «hacer daño» nuevamente a la demandante. Inicialmente, Carroll había pedido a la justicia una compensación de 10 millones de dólares por perjuicio moral y profesional.

– «Razonable» –

Trump utilizó su plataforma Truth Social en ese momento para publicar una serie de mensajes insultantes atacando a Carroll, al juicio y al juez, a quien llamó «una persona extremadamente abusiva». 

El tribunal de apelaciones consideró que la multa establecida por el jurado de primera instancia fue «razonable» tomando en cuenta «los hechos extraordinarios y chocantes del caso».

«Estamos de acuerdo en que el jurado estaba en su derecho de constatar que Trump no dejaría de difamar a Carroll a menos que fuese sometido a una penalidad financiera acorde», agregó el tribunal.

Carroll, de 81 años, alegó que Trump la difamó en 2019, cuando hizo públicas por primera vez sus acusaciones de agresión, al decir que ella no era su «tipo».

A los jurados se les mostró la declaración de Trump de octubre de 2022 durante la cual confundió una foto de Carroll con su exesposa Marla Maples, lo que amenazó con poner en duda su afirmación de que Carroll no era su «tipo».

En 2023, otro jurado federal encontró a Trump responsable de agredir sexualmente a Carroll en un probador de una tienda en 1996 y posteriormente de difamarla en 2022, cuando la llamó «un completo fraude».

En aquel momento, el magnate republicano fue condenado a compensarla con 5 millones de dólares. 

