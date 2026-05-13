Una corte de apelaciones de EEUU suspende la ilegalización del arancel global del 10% de Trump

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Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos suspendió temporalmente el martes un fallo que declaraba ilegal el arancel global de 10% del presidente Donald Trump.

El tribunal aceptó la solicitud del gobierno de dejar la decisión en suspenso mientras se resuelve el fondo del asunto en apelación.

Trump impuso el arancel temporal del 10% en febrero poco después de que la Corte Suprema anulara la gran mayoría de sus aranceles generales.

El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos (CIT, por sus siglas en inglés) había bloqueado el 7 de mayo la aplicación del nuevo arancel a petición de dos empresas y el estado de Washington.

Esa decisión debía entrar en vigor el martes.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos emitió el martes una breve orden incluyendo una suspensión administrativa de la orden del CIT y un calendario para que ambas partes presenten sus alegatos sobre el asunto.

En su moción, el gobierno de Trump sostuvo que la decisión del CIT debía quedar en suspenso mientras no se agoten todos los recursos de apelación del gobierno, hasta la Corte Suprema, si fuera necesario.

Argumentó que, si emitía reembolsos del arancel global del 10% y luego una instancia de apelación confirmaba su posición, no podría obtener un resarcimiento económico.

«Los demandantes, por el contrario, pueden ser resarcidos íntegramente mediante reembolsos, incluidos los intereses, si los aranceles finalmente se consideran ilegales y reembolsables», arguyó el gobierno.

El tribunal, sin embargo, solo concedió una suspensión administrativa durante el período en que estudia las mociones de suspensión, mientras dura la apelación.

El gobierno de Trump ha señalado que el nuevo arancel está destinado a afrontar los déficits de la balanza de pagos, invocando la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

El arancel global del 10%, en virtud de la Sección 122, es válido hasta finales de julio, salvo que el Congreso lo prorrogue.

El gobierno de Trump también ha estado buscando otros mecanismos para imponer aranceles que sustituyan a los que fueron anulados por la Corte Suprema.

Los aranceles específicos por sector de Trump sobre bienes como el acero, el aluminio y los automóviles no se ven afectados por estos desafíos legales.

La anulación por parte de la Corte Suprema de la mayoría de los aranceles de Trump supuso un revés para el presidente republicano, después de que convirtiera esos gravámenes en una política económica emblemática de su segundo mandato.

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