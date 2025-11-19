Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia de pareja o sexual, según la OMS

Ginebra, 19 nov (EFE).- Alrededor de 840 millones de mujeres, una de cada tres en todo el mundo, han sufrido violencia de pareja o sexual en algún momento de su vida, advierte este miércoles un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que también evidencia un muy lento avance en la lucha contra estos abusos.

Ello se hace patente de manera especial en el caso de la violencia en la pareja, donde en las últimas dos décadas sólo se ha logrado una reducción anual de en torno al 0,2 %, denuncia el informe, que se publica cinco jornadas antes de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre).

El estudio, con cifras completas hasta 2023, es el primero que la OMS publica sobre esta cuestión en cuatro años, y por primera vez incluye estimaciones sobre violencia contra la mujer fuera del ámbito de la pareja. EFE

