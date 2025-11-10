Una explosión afecta a varios vehículos en el centro de Nueva Delhi, según medios indios

Nueva Delhi, 10 nov (EFE).- Varios vehículos se han visto afectados este lunes por una explosión en el centro de Nueva Delhi, junto al Fuerte Rojo de la capital de la India, según reportaron medios locales.

En imágenes difundidas por el canal de televisión NDTV se observa una gran columna de fuego junto a varios vehículos parcialmente calcinados.

Por el momento se desconoce la naturaleza de la explosión y si ha causado víctimas, aunque varios vehículos de emergencias se han desplegado en la zona.

La deflagración se produjo en una de las zonas más turísticas y frecuentadas de Nueva Delhi y, según reportaron los medios indios, ocurrió después de la explosión inicial de un coche.

En vídeos emitidos por NDTV se identifica al menos el cuerpo de una persona herida en la calzada, próxima al lugar de la explosión.

La explosión tuvo lugar alrededor de las 19:00 horas (13:30 GMT).

Un agente de policía no identificado dijo desde el lugar de la explosión a los medios de comunicación que el incidente está siendo investigado.

La ciudad de Nueva Delhi recibe periódicamente amenazas de bomba contra colegios, aviones, hospitales u otras infraestructuras e instituciones que provocan el caos y alteran el funcionamiento de los servicios en la capital.

El 20 de octubre de 2024 tuvo lugar una explosión en las proximidades de una escuela secundaria en la capital india sin causar víctimas mortales ni heridos, pero que provocó daños materiales en la zona. EFE

